ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 26 сентября состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и Сергея Морозова, которому российский лидер предложил занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области.

Глава государства сделал предложение о работе в одном из субъектов Российской Федерации, потому что действующий губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин, занимающий этот пост уже долгое время, обратился к Президенту с просьбой о переводе на другое место работы.

Путин заметил, что Морозов за свою политическую карьеру успел побывать помощников министра обороны РФ, а в последнее время занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, и на каждом своём рабочем месте он демонстрировал исключительно хорошие результаты и отличился ответственным отношением к делам.

Сергей Морозов, получив предложение от Президента, поблагодарил со своей стороны Владимира Путина за оказанное ему доверие и заявил, что готов со всей серьёзностью решать поставленные ему задачи по развитию региона.

Российский лидер обратил особое внимание на то, что Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью. По проверенным данным около 13% ВРП напрямую формируются за счёт внешнеэкономической деятельности, а если принимать во внимание и косвенную составляющую, то это не менее 25%. Что уж говорить о добыче углеводородов, развивающемся судостроении, которое создавалось напрямую для реализации проектов добычи на Каспии.

Экономика Астраханской области содержит ещё множество элементов, которые так или иначе, напрямую или косвенно связаны с внешнеполитической деятельностью Росии и с её соседями, такими как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. При этом Президент отмечает, что край богат не только природными ресурсами и достаточно эффективно развитой промышленностью, но и людьми и их талантами.

Касаясь будущего Морозова в новой должности, Владимир Путин подчеркнул, что всё будет зависеть от того, как он себя проявит и как реализует свою лучшие качества в исполнении этой работы.