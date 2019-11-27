ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин выступил с инициативой представить тех, кто строил трассу «Москва – Санкт-Петербург», к правительственным наградам, пишет «МК».



Президент, выступая на совещании по вопросу о влиянии дороги М-11 на социально-экономическое развитие российских регионов, поблагодарил тех, кто был занят в строительстве автодороги.



Он также попросил министерства и руководителей регионов сделать предложения и представить всех, кто причастен к строительству трассы, к правительственным наградам.