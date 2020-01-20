ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин выступил с предложением о сокращении количества судей в Конституционном суде, пишет «Интерфакс».



Глава государства предлагает сократить их число с 19 до 11 судей. Соответствующий законопроект президент внёс в Госдуму. Согласно конституции, число судей КС составляет 19, сейчас их 15.



Ранее президент вынес свои предложения по внесению поправок в Конституцию страны одним пакетом. 21 января поправки будут обсуждаться в комитете по госстроительству Думы.