23.01.2020, 18:23
Путин предложил созвать встречу представителей стран ООН
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин предложил созвать встречу представителей стран ООН на выступлении на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», прошедшем в Израиле.
По мнению российского президента, именно эти 5 держав ответственны за сохранение цивилизации. Поэтому Владимир Путин планирует в ближайшее время отправить официальное предложение каждой стране, входящий в состав ООН. Стоит отметить, что российский лидер уже обсуждал эту идею с некоторыми коллегами, которые положительно отозвались об общем собрании.
По словам Путина, собрание надо провести в честь 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН. Одним из вопросов на саммиту может стать ситуации в Ливии. Встреча может быть проведена в любой стране в любое время.
По мнению российского президента, именно эти 5 держав ответственны за сохранение цивилизации. Поэтому Владимир Путин планирует в ближайшее время отправить официальное предложение каждой стране, входящий в состав ООН. Стоит отметить, что российский лидер уже обсуждал эту идею с некоторыми коллегами, которые положительно отозвались об общем собрании.
По словам Путина, собрание надо провести в честь 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН. Одним из вопросов на саммиту может стать ситуации в Ливии. Встреча может быть проведена в любой стране в любое время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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