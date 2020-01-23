По мнению российского президента, именно эти 5 держав ответственны за сохранение цивилизации. Поэтому Владимир Путин планирует в ближайшее время отправить официальное предложение каждой стране, входящий в состав ООН. Стоит отметить, что российский лидер уже обсуждал эту идею с некоторыми коллегами, которые положительно отозвались об общем собрании.По словам Путина, собрание надо провести в честь 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН.Встреча может быть проведена в любой стране в любое время.