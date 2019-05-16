Напомним, в Екатеринбурге уже несколько дней продолжаются акции протестов против возведения храма в центре города на месте сквера.За три дня протеста уже задержали 96 человек. При этом 21 человек были задержаны по статье о нарушении правил проведения митинга на срок от двух до десяти суток. Мэр Екатеринбурга ранее заявлял, что городу нужен храм, так как он будет одним из самых выдающихся в мире по своим фрескам и мозаикам.