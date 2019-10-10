ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин предложил работодателям подумать над дополнительным стимулом работников, которые занимаются спортом, пишет «Интерфакс».



Глава государства отметил, что допускает даже введение на предприятиях должности спортинструктора. Такое предложение Путин выдвинул во время заседания президентского совета по спорту в Нижнем Новгороде.



Ранее президент сообщил, что граждане стали больше уделять времени спорту, а также уменьшили потребление крепкого алкоголя. Благодаря этому продолжительность жизни россиян значительно возросла.