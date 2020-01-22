22.01.2020, 22:25
Путин предложил вводить профориентацию в школах с 1 класса
ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин выступил с инициативой вводить профессиональную ориентацию с первого класса, пишет «МК».
Своё заявление российский лидер сделал в Сочи во время встречи со студентами. По словам президента, миссией учителей является выявление таланта на раннем этапе и дальнейшее его развитие у ребёнка. Дальнейшее уточнение профессиональных наклонностей будет происходить на основе получаемых в школе знаний.
Путин также отметил, что уже в детских садах надо ввести систему предшкольной подготовки.
Своё заявление российский лидер сделал в Сочи во время встречи со студентами. По словам президента, миссией учителей является выявление таланта на раннем этапе и дальнейшее его развитие у ребёнка. Дальнейшее уточнение профессиональных наклонностей будет происходить на основе получаемых в школе знаний.
Путин также отметил, что уже в детских садах надо ввести систему предшкольной подготовки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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