Своё заявление российский лидер сделал в Сочи во время встречи со студентами. По словам президента, миссией учителей является выявление таланта на раннем этапе и дальнейшее его развитие у ребёнка. Дальнейшее уточнение профессиональных наклонностей будет происходить на основе получаемых в школе знаний.Путин также отметил, что уже в детских садах надо ввести систему предшкольной подготовки.