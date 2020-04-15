15.04.2020, 17:20
Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.
ИА «Ореанда-Новости». На прошедшей конференции президента РФ с главами регионов Владимир Путин предложил выделить 23 млрд рублей авиакомпаниям, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19.
Как уточняет президент, деньги могут быть потрачены на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.
Также Владимир Путин призвал правительство составить план по поддержке каждой из пострадавших отраслей экономики. К тому же, стало известно, что будет разработан план по импортозамещению.
Как уточняет президент, деньги могут быть потрачены на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.
Также Владимир Путин призвал правительство составить план по поддержке каждой из пострадавших отраслей экономики. К тому же, стало известно, что будет разработан план по импортозамещению.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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