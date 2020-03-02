02.03.2020, 19:10
Путин предложил закрепить в Конституции правопреемственность России от СССР
ИА «Ореанда-Новости». Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции правопреемственность России от СССР, пишет «Интерфакс».
Во внесённой президентом поправке сказано, что Россия является правопреемником СССР на своей территории, а также правопродолжателем СССР в отношении членства в международных организациях
Кроме того, речь идёт об участии страны в международных договорах, а также в отношении «предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории России».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии