ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин решил ввести должность пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить её Дмитрию Медведеву, пишет «Интерфакс».



Путин подчеркнул, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны. «Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности», - заметил президент.



Ранее стало известно, что российское правительство ушло в отставку. Медведев заявил, что дальнейшие решение по кабмину будет принимать Путин.