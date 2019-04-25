ИА «Ореанда-Новости». Самолёт президента России Владимира Путина после обеда 25 апреля приземлился в Пекине. Лидер страны прибыл в Китай для участия во втором форуме "Один пояс, один путь".

В первой половине дня президент России провёл встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном во Владивостоке, где политики больше часа вели переговоры тет-а-тет. Это был первый визит северокорейского лидера в РФ. Из Владивостока Путин вылетел в Пекин.

Форум будет проходить три дня, с 25 по 27 апреля, в нём примут участие почти 37 лидеров государств.

25 апреля пройдут 12 тематических форумов и конференций, 26 апреля состоится торжественная церемония открытия и встречи на высоком уровне, а 27-го лидеры проведут общее заседание.