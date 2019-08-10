ИА "Ореанда-Новости" Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь стал участником проводимого ежегодно байкерского шоу под названием «Тень Вавилона». Организаторами мероприятия являются представители российского мотоклуба «Ночные волки».

Байк-шоу «Тень Вавилона» проходит в текущем году уже в одиннадцатый раз. Местом проведения фестиваля выбран город Севастополь. Владимир Путин прибыл на шоу за рулём отечественного мотоцикла марки «Урал». Вместе с главой государства на мероприятие прибыли глава Крымской Республики Сергей Аксёнов и временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развожаев. Мотоцикл «Урал», который оснащён коляской, украшал государственный символ России – трёхцветный флаг. Президента России сопровождал также лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов. Все вместе подъехали к главной сцене фестиваля. Владимир Путин выразил слова благодарности участникам байк-шоу, которые, в свою очередь, поприветствовали российского лидера громкими гудками своих мотоциклов.

В первый раз российские байкеры провели своё мероприятие на территории Крымского полуострова ещё в 2009 году. Тогда местом проведения байк-шоу была выбрана площадка около горы Гасфорта. Уже на следующий год Владимир Путин оказал честь посетить это мероприятие. В июле 2010 года его проводили в городе Севастополе. Тогда президент прибыл на мотоцикле марки Harley-Davidson. В 2011 году Путин посетил город Новороссийск, возглавив колонну байкеров.

Байкерское шоу «Тень Вавилона» всегда в своей организации выбирает патриотическую тематику. Часто авторы шоу используют сюжеты из истории государства советского или российского периодов, в основном, военные победы.