ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин пригласил французского президента Эммануэля Макрона на торжества в честь празднования 75 годовщины Победы во Второй мировой в 2020 году.

На саммите G20 главы государств общались друг с другом на «ты». Путин со своей стороны поблагодарил коллегу за приглашение на Парижский форум мира.

Встреча государственных лидеров проходит в рамках форума «Большой двадцатки» в Осаке. Известно, что Макрон при встрече приветствовал Путина на русском, сказав «привет». Президент России во время переговоров отметил, что Франция является одним из самых важных зарубежных партнёров России.