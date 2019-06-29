ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где ранее из-за наводнения был объявлен режим чрезвычайно ситуации.



Отмечается, что Путин проведет встречу с министром ЧС Евгением Зиничевым, главой региона Сергеем Левченко и другими высокопоставленными чиновниками.



Ранее стало известно, что в Иркутской области уже затоплено более четырёх тысяч домов. Известно о трёх погибших и примерно сотне пострадавших.