ИА «Ореанда-Новости»Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где ранее из-за наводнения был объявлен режим чрезвычайно ситуации.

Отмечается, что Путин проведет встречу с министром ЧС Евгением Зиничевым, главой региона Сергеем Левченко и другими высокопоставленными чиновниками.

Ранее стало известно, что в Иркутской области уже затоплено более четырёх тысяч домов. Известно о трёх погибших и примерно сотне пострадавших.