26.06.2019, 20:54
Путин принял отставку Евкурова
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым принял его отставку.
Евкуров рассказал главе государства, что справлялся с задачей как мог, но республике нужны новые люди и новая команда. Он отметил, что готов работать во благо России в любых направлениях.
Президент, в свою очередь, заметил, что Ингушетия демонстрировала хорошие показатели. Путин также поблагодарил Евкурова за работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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