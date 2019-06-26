ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым принял его отставку.



Евкуров рассказал главе государства, что справлялся с задачей как мог, но республике нужны новые люди и новая команда. Он отметил, что готов работать во благо России в любых направлениях.



Президент, в свою очередь, заметил, что Ингушетия демонстрировала хорошие показатели. Путин также поблагодарил Евкурова за работу.