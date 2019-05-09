ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин в День Победы присоединился к акции «Бессмертный полк», которая проходит в столице, по Красной площади российский лидер прошёлся с портретом своего отца-фронтовика.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2011 года, шествие проходит более чем в 500 городов по всему миру. Как отмечают организаторы, с каждым годом число тех, кто хочет присоединиться к акции, растёт. В России в прошлом году более 10 миллионов человек пронесли по улицам городов портреты своих воевавших в Великой Отечественной войне предков.