16.03.2020, 18:03
Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Герой труда Российской Федерации» бизнесмену Аркадию Ротенбергу, пишет РИА Новости.
Отмечается, что звание Ротерберг получил за заслуги в строительстве Крымского моста.
Кроме того, звание Героя труда присвоили также монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций Коломенского филиала компании «Мостотреста» Николаю Зайкову.
Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 километров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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