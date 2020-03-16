ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Герой труда Российской Федерации» бизнесмену Аркадию Ротенбергу, пишет РИА Новости.



Отмечается, что звание Ротерберг получил за заслуги в строительстве Крымского моста.



Кроме того, звание Героя труда присвоили также монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций Коломенского филиала компании «Мостотреста» Николаю Зайкову.



Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 километров.