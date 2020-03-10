ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что президентская власти в стране не должна быть связана с одним человеком, пишут «Известия».



Путин добавил, что надеется, что настанет время, когда высшая власть в стране не будет персонифицирована.



При этом глава государства отметил, что сильная президентская вертикаль необходима для России. По мнению Путина, парламентская форма правления в России не может быть использована.



Предложения депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Путин назвал «понятными». Президент подчеркнул, что сменяемость власти нужна для развития России. Таким образом, инициативу Путин назвал нецелесообразной.