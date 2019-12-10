10.12.2019, 18:20
Путин призвал отказываться от использования пластика в России
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна отказаться от использования пластика, но сделать это «аккуратно», пишет «Интерфакс».
Президент отметил, что нужно уменьшать объём использования пластиковой посуды. Российский лидер отметил, что действовать в этом направлении нужно обязательно, но избежать ущерба для промышленности.
Ранее об отказе от пластика говорил и премьер страны Дмитрий Медведев. Он выразил надежду, что в какой-то момент Россия откажется от пластиковой тары.
Президент отметил, что нужно уменьшать объём использования пластиковой посуды. Российский лидер отметил, что действовать в этом направлении нужно обязательно, но избежать ущерба для промышленности.
Ранее об отказе от пластика говорил и премьер страны Дмитрий Медведев. Он выразил надежду, что в какой-то момент Россия откажется от пластиковой тары.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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