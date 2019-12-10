Президент отметил, что нужно уменьшать объём использования пластиковой посуды. Российский лидер отметил, что действовать в этом направлении нужно обязательно, но избежать ущерба для промышленности.Ранее об отказе от пластика говорил и премьер страны Дмитрий Медведев. Он выразил надежду, что в какой-то момент Россия откажется от пластиковой тары.