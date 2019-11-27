ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на украинских проблемах, пишут «Известия».



Своё заявление российский лидер сделал во время общения с петербуржцами после открытия памятника писателю Даниилу Гранину.



Отмечается, что один из присутствующих рассказал президенту о своих соображениях по различным темам, в частности и по Украине. Путин на это отметил, что нужно подумать и о себе.