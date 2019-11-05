Путин отметил, что в такой энциклопедии будет правильная информация в современной форме.Ранее стало известно, что российские власти хотят выделить более полутора миллиарда рублей на создание проекта аналогичного «Википедии». Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин отметил, что российским студентам не надо пользоваться «Википедией».