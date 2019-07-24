ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко, пишет «Интерфакс».



Президента не устроило то, что Левченко не сразу взял под личное руководство ликвидацию наводнения в регионе. Путин подчеркнул, что первые лица в регионах не должны избегать персональной ответственности.



Путин спросил у вице-премьера Виталия Мутко, кто сейчас является главой комиссии по ликвидации наводнения. Тот сообщил, что до вчерашнего дня главой был председатель местного правительства. Президент отметил, что это неправильно и «странновато».