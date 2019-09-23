ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал распоряжение подписать соглашение о  финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, пишет РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, президент поручил Минобороны вместе с Министерством иностранных дел провести с Абхазией переговоры и по достижении договорённости подписать соответствующее соглашение от его имени.