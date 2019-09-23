23.09.2019, 10:10
Путин распорядился подписать соглашение о модернизации вооружённых сил Абхазии
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал распоряжение подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, пишет РИА Новости.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, президент поручил Минобороны вместе с Министерством иностранных дел провести с Абхазией переговоры и по достижении договорённости подписать соответствующее соглашение от его имени.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, президент поручил Минобороны вместе с Министерством иностранных дел провести с Абхазией переговоры и по достижении договорённости подписать соответствующее соглашение от его имени.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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