ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин поручил провести работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства, пишет RT.



Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля. Так, в документе идёт речь о том, что надо установить три вида порядка приёма в гражданство России: общий, упрощённый и особый.



При общем и упрощённом варианте претендент на российское гражданство должен знать русский язык и у него должны отсутствовать социально-конфликтные ситуации в период определённого периода проживания в России.