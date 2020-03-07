07.03.2020, 17:24
Путин распорядился провести миграционную реформу
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин поручил провести работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства, пишет RT.
Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля. Так, в документе идёт речь о том, что надо установить три вида порядка приёма в гражданство России: общий, упрощённый и особый.
При общем и упрощённом варианте претендент на российское гражданство должен знать русский язык и у него должны отсутствовать социально-конфликтные ситуации в период определённого периода проживания в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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