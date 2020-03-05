ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин поручил до сентября представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда, пишет РИА Новости.



Предложения должны разработать совместно российский кабмин, администрация президента и правительство Петербурга.



Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и губернатор Петербурга Александр Беглов.