ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин поручил до сентября представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда, пишет РИА Новости.

Предложения должны разработать совместно российский кабмин, администрация президента и правительство Петербурга.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и губернатор Петербурга Александр Беглов.