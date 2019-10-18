18.10.2019, 16:44
Путин распорядился создать Военно-строительную компанию
ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин подписал указ о создании ППК «Военно-строительная компания», пишет «МК».
Компания создана с целью защиты госинтересов при реализации строительства и ремонта военных и социальных объектов.
Указывается, что адресом регистрации компании является Москва, учредителем - Минобороны, определением функций и полномочий в рамках военного ведомства будет заниматься правительство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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