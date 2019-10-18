ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин подписал указ о создании ППК «Военно-строительная компания», пишет «МК».



Компания создана с целью защиты госинтересов при реализации строительства и ремонта военных и социальных объектов.



Указывается, что адресом регистрации компании является Москва, учредителем - Минобороны, определением функций и полномочий в рамках военного ведомства будет заниматься правительство.