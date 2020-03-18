ИА «Ореанда-Новости» . Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что в вопросе возобновления сообщения Белоруссии с Крымом всё со временем встанет на свои места. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Председатель национальной культурной автономии белорусов в Крыму задал президенту вопрос о том, почему между Крымом и Белоруссией нет транспортного сообщения.

"Я понимаю, что связь с Республикой, возможность развития инфраструктуры и возобновление перемещения между данными регионами – это важно. Я думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены", - сказал президент на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Глава государства также отметил, что российская сторона делает всё возможное для того, чтобы люди, которые проживают в Крыму, не чувствовали никаких ограничений в плане перемещения по России.