12.05.2019, 14:22
Путин рассказал, что для него значит участие в "Бессмертном полку"
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что лично для него значит участие в акции "Бессмертный полк", пишут РИА Новости.
Путин рассказал, что его отец-фронтовик никак не мог в 1945 году пройти в параде по Красной площади, так как он был ранен и хромал. А в "Бессмертном полку" это у него получилось. Президент отметил, что тысячи людей, которые принимают участие в акции знают, что их близкие это заслужили.
"Бессмертный полк" состоялся в России и других странах в День Победы. В Москве в акции приняли участие около 700 тысяч человек, в Петербурге - порядка 1 миллиона. Путин в этом году участвовал в акции уже в пятый раз.
Путин рассказал, что его отец-фронтовик никак не мог в 1945 году пройти в параде по Красной площади, так как он был ранен и хромал. А в "Бессмертном полку" это у него получилось. Президент отметил, что тысячи людей, которые принимают участие в акции знают, что их близкие это заслужили.
"Бессмертный полк" состоялся в России и других странах в День Победы. В Москве в акции приняли участие около 700 тысяч человек, в Петербурге - порядка 1 миллиона. Путин в этом году участвовал в акции уже в пятый раз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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