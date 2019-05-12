Путин рассказал, что его отец-фронтовик никак не мог в 1945 году пройти в параде по Красной площади, так как он был ранен и хромал. А в "Бессмертном полку" это у него получилось. Президент отметил, что тысячи людей, которые принимают участие в акции знают, что их близкие это заслужили."Бессмертный полк" состоялся в России и других странах в День Победы. В Москве в акции приняли участие около 700 тысяч человек, в Петербурге - порядка 1 миллиона. Путин в этом году участвовал в акции уже в пятый раз.