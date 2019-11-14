14.11.2019, 22:21
Путин рассказал, какие вопросы Россия будет выдвигать в БРИКС
ИА «Ореанда-Новости». Владмир Путин рассказал, какие вопросы Россия будет выдвигать в период своего председательства в БРИКС со следующего года.
По словам президента России, Москва будет придерживаться приоритетов Бразилии. Все предложения будут затрагивать глобальные и региональные проблемы. Основной целью председательства России будет борьба с транснациональной преступностью и террористами.
Второе направление - это модернизация партнёрских отношений в экономике. Москва будет выдвигать вопросы о модернизации промышленности, повышении уровня благосостояния населения и разработке инновационных технологий.
По словам президента России, Москва будет придерживаться приоритетов Бразилии. Все предложения будут затрагивать глобальные и региональные проблемы. Основной целью председательства России будет борьба с транснациональной преступностью и террористами.
Второе направление - это модернизация партнёрских отношений в экономике. Москва будет выдвигать вопросы о модернизации промышленности, повышении уровня благосостояния населения и разработке инновационных технологий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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