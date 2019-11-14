ИА «Ореанда-Новости». Владмир Путин рассказал, какие вопросы Россия будет выдвигать в период своего председательства в БРИКС со следующего года.

По словам президента России, Москва будет придерживаться приоритетов Бразилии. Все предложения будут затрагивать глобальные и региональные проблемы. Основной целью председательства России будет борьба с транснациональной преступностью и террористами.

Второе направление - это модернизация партнёрских отношений в экономике. Москва будет выдвигать вопросы о модернизации промышленности, повышении уровня благосостояния населения и разработке инновационных технологий.