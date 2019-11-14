



По словам президента России, Москва будет придерживаться. Все предложения будут затрагивать глобальные и региональные проблемы. Основной целью председательства России будетВторое направление - это. Москва будет выдвигать вопросы о модернизации промышленности, повышении уровня благосостояния населения и разработке инновационных технологий.