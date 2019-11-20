ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР произошёл из-за неэффективной экономической политики в стране, пишут «Известия».



Президент отметил, что распад страны никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике. Путин добавил, что неэффективная экономическая политика привела к проблема ив политической сфере.



Российский лидер подчеркнул, что результаты распада СССР оказались гораздо печальнее тех, которые они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.