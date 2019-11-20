20.11.2019, 17:44
Путин рассказал о главной причине распада СССР
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР произошёл из-за неэффективной экономической политики в стране, пишут «Известия».
Президент отметил, что распад страны никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике. Путин добавил, что неэффективная экономическая политика привела к проблема ив политической сфере.
Российский лидер подчеркнул, что результаты распада СССР оказались гораздо печальнее тех, которые они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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