ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что в армию страны было поставлено 2,3 тысячи новых и улучшенных образцов вооружений, пишет «МК».



Президент отметил, что новые образцы оружия поставили в рамках планов по оснащению российской армии. Переоснащение российского флота и армии идёт в установленном порядке, рассказал Путин.



Он отметил, что темпы поставок выросли на 6,7%, и призвал предприятия ОПК сохранить такой уровень «исполнительской дисциплины».