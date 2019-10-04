ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин сообщил, что он мечтает о том, чтобы граждане стали интересоваться работой власти по жизненно важным вопросам, пишет URA.ru.



Свою мечту президент озвучил на заседании Наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» в Сочи.



Таким образом Путин прокомментировал выступление одной из женщин, которая рассказала, как муниципальные власти в одном из спальных районов Одинцово совместно с местными жителями разукрасили здания. Президент на это сказал, что мечтает, чтобы россияне вовлекались в те вопросы, которые для них жизненно важны.