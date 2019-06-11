Напомним, ранее Колокольцев заявил о том, что нужно уволить главу УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского главка Юрия Девяткина. Это решение было принято в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.Песков отметил, что ходатайство Колокольцева будет рассмотрено своевременно.