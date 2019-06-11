11.06.2019, 22:35
Путин рассмотрит увольнение двух генералов из-за дела Голунова
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит просьбу главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов ведомства.
Напомним, ранее Колокольцев заявил о том, что нужно уволить главу УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского главка Юрия Девяткина. Это решение было принято в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Песков отметил, что ходатайство Колокольцева будет рассмотрено своевременно.
Напомним, ранее Колокольцев заявил о том, что нужно уволить главу УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского главка Юрия Девяткина. Это решение было принято в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Песков отметил, что ходатайство Колокольцева будет рассмотрено своевременно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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