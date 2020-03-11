Также российский лидер уверен, что главные отрасли государства из сложившейся ситуации выйдут окрепшими.Глава Российского государства сказал, что сейчас имеются все возможности для того, чтобы из сложившейся ситуации главные отрасли производства России вышли готовыми к серьёзной конкуренции и значительно более окрепшими. Он также заявил, что это на экономике страны должно отразиться позитивным образом.