ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин посетил пострадавшие от катастрофического наводнения районы Иркутской области. В числе прочего глава государства провёл несколько встреч с местными жителями.

В итоге Путин отозвался о деятельности по ликвидации последствий наводнения как о неудовлетворительной. «С учётом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил он на совещании, которое было проведено в аэропорту города Братска. Президент раскритиковал плохую организацию информирования населения, распределение гуманитарной помощи, выплаты, строительство жилья и восстановление инфраструктуры.