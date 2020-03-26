26.03.2020, 14:03
Путин сделал прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Путиным, президентом России, заявлено, что ситуация с распространением коронавируса в стране изменится к лучшему. При этом им было сказано, что вопрос состоит в сроках, информирует ТАСС.
Президент страны указал на то, что чем жёстче и эффективнее будут меры, которые принимаются по отношению к коронавирусу, тем меньше они продлятся.
Ранее глава государства призвал соотечественников сплотиться и проявить ответственность в нынешней ситуации. Он попросил россиян оставаться дома. Также им было объявлено о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.
Президент страны указал на то, что чем жёстче и эффективнее будут меры, которые принимаются по отношению к коронавирусу, тем меньше они продлятся.
Ранее глава государства призвал соотечественников сплотиться и проявить ответственность в нынешней ситуации. Он попросил россиян оставаться дома. Также им было объявлено о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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