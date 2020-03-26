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Президент страны указал на то, чтоРанее глава государства призвал соотечественников сплотиться и проявить ответственность в нынешней ситуации. Он попросил россиян оставаться дома. Также им было объявлено о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.