24.12.2019, 17:11
Путин сказал, что только Россия обладает гиперзвуковым оружием
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин сказал, что только российская армия располагает гиперзвуковым оружием, сообщает издательство «РИА Новости». Информация была озвучена сегодня, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.
По словам российского лидера, ни у кого в мире больше не находится на вооружение гиперзвуковое боевое оружие. Также, Владимир Путин отметил, что российские военные имеют на балансе гиперзвуковое оружие континентальной дальности «Авангард».
Стоит отметить, что в России ведутся работы над крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник» и ракетами «Циркон» и «Сармат».
По словам российского лидера, ни у кого в мире больше не находится на вооружение гиперзвуковое боевое оружие. Также, Владимир Путин отметил, что российские военные имеют на балансе гиперзвуковое оружие континентальной дальности «Авангард».
Стоит отметить, что в России ведутся работы над крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник» и ракетами «Циркон» и «Сармат».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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