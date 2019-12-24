Информация была озвучена сегодня, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.По словам российского лидера, ни у кого в мире больше не находится на вооружение гиперзвуковое боевое оружие.Стоит отметить, что в России ведутся работы над крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник» и ракетами «Циркон» и «Сармат».