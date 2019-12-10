10.12.2019, 11:29
Путин сказал, что убитый грузин в Берлине являлся террористом
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин на пресс-конференции после саммита сказал, что убитый грузин в Берлине являлся террористом.
По словам российского лидера, гражданин Грузии числился в России как один из организаторов взрывов в метро Москвы и находился в розыске. В одном из терактов погибло 98 человек. Стоит отметить, что Россия направляла запросы в Германию на передачу грузина под российский суд, но ответа не было.
По словам Путина, Россия не имеет никакого отношения к убийству грузина в Берлине. Человек был жёстким и занимался бандитскими делами, поэтому с ним могло случиться «что угодно».
По словам российского лидера, гражданин Грузии числился в России как один из организаторов взрывов в метро Москвы и находился в розыске. В одном из терактов погибло 98 человек. Стоит отметить, что Россия направляла запросы в Германию на передачу грузина под российский суд, но ответа не было.
По словам Путина, Россия не имеет никакого отношения к убийству грузина в Берлине. Человек был жёстким и занимался бандитскими делами, поэтому с ним могло случиться «что угодно».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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