По словам российского лидера, гражданин Грузии числился в России как один из организаторов взрывов в метро Москвы и находился в розыске. В одном из терактов погибло 98 человек. Стоит отметить, что Россия направляла запросы в Германию на передачу грузина под российский суд, но ответа не было.Человек был жёстким и занимался бандитскими делами, поэтому с ним могло случиться «что угодно».