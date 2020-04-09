ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД, пишет РИА Новости.



Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. При этом причины такого решения президента не указываются.



Ранее суд в Москве арестовал двух заместителей Романова — генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова. Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие полагает, что они помогли перевести застройщика Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест.