ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране уменьшился до 4,6%, пишет «МК».



Своё заявление российский лидер сделал на инвестиционном форуме «Россия зовет». Путин отметил, что этот показатель является самым низким за всю историю современной России.



Президент также добавил, что в стране наблюдается положительная экономическая динамика, несмотря на снижение показателей по всему миру. Однако, как отметил президент, производительность труда надо значительно увеличить. Нужно изменить ситуацию в области зарплат, которые растут, но реальные доходы населения при этом стоят на месте.