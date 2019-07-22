ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

В соответствии с документом главой совета является сам президент. Членами наблюдательного совета назначены заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель главы кремлёвской администрации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и Алексей Комиссаров, который является генеральным директором организации.

«Россия – страна возможностей» была учреждена в 2018 году по инициативе Путина. Данная организация объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты, реализуемые по всей стране. Целями её деятельности являются предоставление равных возможностей, с тем чтобы каждый гражданин мог реализовать свои идеи в самых разнообразных сферах деятельности.