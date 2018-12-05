ИА «Ореанда-Новости». Комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, президент России Владимир Путин сообщил, что у США нет никаких доказательств того, что РФ нарушает этот договор. Об этом пишет издание ТАСС.

Владимир Путин заявил, что заявление Помпео немного запоздало. Американская сторона вначале изъявила желание выйти из ДРСМД, а затем начала подыскивать обоснования для своих действий. Главное из этих обоснований - нарушение Россией условий соглашения, но эти обвинения абсолютно ничем не подкреплены. Об этом заявила и Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, на брифинге 5 декабря.

Российская сторона, по словам Захаровой, не получала никаких официальных материалов, свидетельствующих о нарушении или невыполнении положений ДРСМД. К тому же российское правительство по-прежнему придерживается мнения, что этот договор - один из ключевых в стратегической стабильности.

Президент России напомнил, что США однажды, в 2002 году, уже вышли из Договора по ПРО в одностороннем порядке, без каких-либо объяснений. Между тем соглашение было одной из основ международной безопасности. Сегодня, подчёркивает Путин, наблюдается та же ситуация, но теперь США ищут, кого можно обвинить в своём «необдуманном шаге». Он подтвердил, что обе стороны действительно ограничили себя в производстве ядерного вооружения, тогда как другие страны уже производят его. Если американские партнёры решили, что страна должна иметь подобное оружие, Россия тоже должна наращивать свой потенциал.

4 декабря, во вторник, Майкл Помпео, госсекретарь США, на встрече глав МИД из государств - участников НАТО объявил, что, если в течение 60 дней Москва не начнёт исполнять условия договора, то Вашингтон также не станет выполнять обязательства по нему. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, также сказал, что это «последний шанс» России, которым она должна воспользоваться для спасения соглашения.