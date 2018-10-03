ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин подписал законы о наказаниях за неисполнение решения суда об опровержении клеветы. Предполагается вплоть до уголовного наказания. Всего президент подписал два федеральных закона. Оба были приняты Госдумой 20 сентября и одобрены Совфедом 26 сентября.



Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации. Документ закона опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

20 сентября этого года закон приняли депутаты Госдумы, а 26 сентября одобрили в Совете Федерации. Новый закон предусматривает изменения в статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Вводится уголовная ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа.

Уголовное наказание предполагает штраф до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев, или лишение свободы до одного года.

Также вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.

За нарушение запрета придётся заплатить штраф. Для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Как отмечается, при невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан предлагается установить в размере 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, также предусматривается административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов, для юрлиц — штраф до 200 тысяч рублей.