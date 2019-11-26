Такое обращение сделал президент России по видеосвязи к членам форума «Проектория», который проходит каждый год.Владимир Путин указал, что Россия стоит на пороге капитальных изменений, которые коснутся новых технологий и искусственного интеллекта. В этом году примерно 250 тысяч россиян устроились на работу в технологические организации, занимающиеся разработками в сферах здравоохранения, вооружения и изучения новых материалов.