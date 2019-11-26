26.11.2019, 15:36
Путин указал, что для молодёжи важно правильно выбрать свою профессию
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин указал, что для молодёжи очень важно правильно выбрать свою будущую профессию.
Такое обращение сделал президент России по видеосвязи к членам форума «Проектория», который проходит каждый год. На форуме присутствуют специалисты крупных российских организаций и помогают школьникам определиться с будущей профессией.
Владимир Путин указал, что Россия стоит на пороге капитальных изменений, которые коснутся новых технологий и искусственного интеллекта. В этом году примерно 250 тысяч россиян устроились на работу в технологические организации, занимающиеся разработками в сферах здравоохранения, вооружения и изучения новых материалов.
В обращении к российским школьникам президент России указал, что важно правильно оценить свои способности и выбрать дальнейшее обучения именно в той сфере, которая подходит по всем критериям.
Такое обращение сделал президент России по видеосвязи к членам форума «Проектория», который проходит каждый год. На форуме присутствуют специалисты крупных российских организаций и помогают школьникам определиться с будущей профессией.
Владимир Путин указал, что Россия стоит на пороге капитальных изменений, которые коснутся новых технологий и искусственного интеллекта. В этом году примерно 250 тысяч россиян устроились на работу в технологические организации, занимающиеся разработками в сферах здравоохранения, вооружения и изучения новых материалов.
В обращении к российским школьникам президент России указал, что важно правильно оценить свои способности и выбрать дальнейшее обучения именно в той сфере, которая подходит по всем критериям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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