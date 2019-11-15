15.11.2019, 00:10
Путин указал на возможное прекращение транзита газа через Украину
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин указал на возможное прекращение транзита газа через Украину на саммите БРИКС в четверг, 14 ноября, в Бразилии.
Российский президент сказал, что готов снизить стоимость газа для Украины на 25%, если украинские власти будут согласны на прямые поставки. Но судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» сильно обостряют ситуацию. Из-за этого повышается вероятность прекращения поставок голубого топлива через территорию Украины.
Путин указал, что ни раз предлагал украинским властям работать по сниженным ценам на газ при условии, что Украина разрешит транзит топлива по её стране и подпишет договор.
Российский президент сказал, что готов снизить стоимость газа для Украины на 25%, если украинские власти будут согласны на прямые поставки. Но судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» сильно обостряют ситуацию. Из-за этого повышается вероятность прекращения поставок голубого топлива через территорию Украины.
Путин указал, что ни раз предлагал украинским властям работать по сниженным ценам на газ при условии, что Украина разрешит транзит топлива по её стране и подпишет договор.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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