





Российский президент сказал, что готов снизить, если украинские власти будут согласны на прямые поставки. Номежду «Газпромом» и «Нафтогазом» сильно обостряют ситуацию. Из-за этого повышается вероятность прекращения поставок голубого топлива через территорию Украины.Путин указал, что ни раз предлагал украинским властям работать по сниженным ценам на газ при условии, что Украинапо её стране и подпишет договор.