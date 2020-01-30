ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил размер зарплаты заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, пишет «Интерфакс».



Так, Медведев на этом посту будет получать 618 713 рублей в месяц. Указ вступил в силу с 16 января.



15 января Медведев объявил об отставке правительства. Тогда же Путин пообещал назначить Медведева на специально созданную должность в Совбезе.