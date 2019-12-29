ИА «Ореанда-Новости» Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые правила содержания женщин в следственных изоляторах. 28 декабря документ был размещён на официальном портале правовой информации.

В соответствии с поправками к законодательству, теперь содержащиеся под стражей беременные женщины, а также те, у которых есть дети в возрасте до 3 лет, должны быть отделены от прочих заключённых СИЗО.

Помимо этого документ регламентирует норму санитарной площади на каждого ребёнка в камере: она должна составлять не менее 4 квадратных метров.