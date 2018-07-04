Путин утвердил повышение госпошлины на документы с электронным чипом

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В скором времени сделать документы нового образца станет дороже. Президент страны Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому за выдачу загранпаспортов, водительских прав и других документов, где есть электронный чип, будут брать повышенную государственную пошлину.

Официальный интернет-портал правовой информации разместил документ закона, подписанный Владимиром Путиным, там говорится об увеличении госпошлины. Так теперь при получении нового загранпаспорта придётся отдать госпошлину не три с половиной тысячи рублей, как было раньше, а пять тысяч рублей. Для детей до четырнадцати лет эта сумма выросла на тысячу – с полторы тысячи до двух с половиной тысяч рублей.

При выдаче водительских прав нового образца с вас возьмут пошлину три тысячи рублей, ранее была две тысячи. Документы на автомобиль нового поколения, в частности свидетельство о регистрации транспортного средства (они изготавливаются с пластиковой основой) станут стоить дороже – полторы тысячи рублей, вместо прежних пятьсот рублей.

Этот рост цен объясняется тем, что государство тратит больше денег из бюджета за свои услуги: предоставление документов, в которых впаян носитель информации (чип).

Напомним, документ был принят депутатами Госдумы 21 июня, а 27 июня его утвердил Совет Федерации. После публикации на официальном правовом-портале он вступит в силу через месяц.

Госпошлина позволяет компенсировать затраты бюджета на изготовление этих документов на сорок два процента от фактических затрат Министерства внутренних дел. Сумма рассчитана так, что за одну услугу компенсация не превышает 1055 рублей. Такое повышение госпошлины принесёт бюджету ежегодное поступление дохода в размере около 42,3 миллиардов рублей.