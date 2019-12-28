ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал закон, который с начала будущего года повышает размер минимального размера оплаты труда.



С 1 января 2020 года размер МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.



По закону, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей, или 7,5%.