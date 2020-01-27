

Стоит отметить, что детали работы президиума Госсовета будут изложены в ближайшее время в отдельном законодательном акте.











Указ президента был опубликован на сайте Правительства России сегодня, 27 января.Статус нового государственного органа будет закреплён в обновлённой редакции Конституции России. Госсовет будет выполнять обязанности по согласованию работы всех государственных органов, а также определять основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты социально-экономического развития.