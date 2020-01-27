27.01.2020, 22:39
Путин утвердил состав президиума Госсовета
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета. Указ президента был опубликован на сайте Правительства России сегодня, 27 января.
В президиум Государственного совета входят 8 человек, которые занимают посты губернаторов семи областей и главы Башкирии. Статус нового государственного органа будет закреплён в обновлённой редакции Конституции России. Госсовет будет выполнять обязанности по согласованию работы всех государственных органов, а также определять основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты социально-экономического развития.
В президиум Государственного совета входят 8 человек, которые занимают посты губернаторов семи областей и главы Башкирии. Статус нового государственного органа будет закреплён в обновлённой редакции Конституции России. Госсовет будет выполнять обязанности по согласованию работы всех государственных органов, а также определять основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты социально-экономического развития.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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